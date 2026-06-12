Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Об этом предупредило МЧС в приложении.

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Граждан просят укрыться в комнате с несущими стенами — санузле или коридоре. Жителей призывают не подходить к окнам. Отключите свет, газ и воду. Ожидайте отбоя режима в безопасном месте.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее здании, подземный переход или паркинг. Не выходите на открытые участки.

Губернатор Олег Мельниченко призывает всех сохранять спокойствие и быть бдительными. Он предупредил об ограничении работы мобильного интернета и напомнил, что в экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

Нина Шевченко