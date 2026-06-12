Артур Назиуллин и Алмаз Саетов останутся под домашнем арестом

Верховный суд Башкирии оставил без изменений постановления Советского и Кировского районных судов Уфы о продлении на три месяца меры пресечения директору Башкирской государственной филармонии Алмазу Саетову и руководителю Государственного академического симфонического оркестра Артуру Назиуллину. Два культурных деятеля обвиняются в участии в схеме хищений бюджетных средств, выделенных на культурные мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Саетову вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при подготовке к книжному фестивалю «Китап-Байрам», а господину Назиуллину — растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денег на фестиваль классической музыки «Романтика осени».

За кларнетиста, народного артиста Башкирии Артура Назиуллина заступились Владимир Спиваков, Максим Дунаевский и другие культурные деятели.

Расследование уголовного дела, фигурантами которого являются руководители и других культурных учреждений республики, их подрядчик и глава регионального минкульта, продлено до 6 сентября.

Идэль Гумеров