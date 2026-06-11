Самолет Turkish Airlines снес антенну радара в аэропорту Антальи

Самолет Turkish Airlines Boeing 777, выполнявший рейс из Стамбула, снес антенну радара в аэропорту Антальи после посадки. Пострадал один пассажир, его состояние стабильное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

«Самолет …во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара, 267 пассажиров были безопасно эвакуированы»,— указано в сообщении компании.

По словам пассажиров, в салоне выпали кислородные маски и сломалась одна из панелей самолета, сообщает РЕН ТВ. В компании проводят техническую проверку после случившегося.