Чемпионат мира открыли красненьким

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике открылся 11 июня странным матчем в Мехико. В нем мексиканцы обыграли — 2:0 — удивительно слабых на их фоне южноафриканцев, а удалений во встрече оказалось больше, чем голов — аж три.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Следующая фотография 1 / 8 Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Смотреть

Североамериканский чемпионат мира открывали под Шакиру, Андреа Бочелли, народные танцы в масках и затейливых костюмах, а также картинки из предыдущего первенства, матчи которого довелось принимать Мексике и ее главному стадиону Azteca. Из того самого первенства 1986 года: «золотая» сборная Аргентины, бесподобный Диего Марадона, «Рука бога»… Тренеры команд, которым выпало стартовать в турнире раньше остальных, должны были, глядя на них, пустить слезу ностальгии. Хавьер Агирре и Хуго Брос тогда, 40 лет назад, играли на турнире и встретились другом с другом. Мексиканская команда хавбека Агирре взяла в группе верх над бельгийской командой защитника Броса — 2:1. Но та в итоге прошла дальше. Мексиканцы срезались в четвертьфинальной серии пенальти против немцев. Бельгийцы добрались аж до полуфинала, в котором их затормозили будущие чемпионы. Впрочем, им, конечно, повезло, потому что должны были сходить в первом же раунде play-off, угодив под великолепную сборную СССР. Советскую команду угробил судья.

И «волна», которую болельщики пустили по трибунам через четверть часа после начала этого матча, тоже ведь родом из того, 1986 года, чемпионата мира. Возникает обычно, когда есть повод для торжества. А повод был веский. Как-то все удивительно хорошо было у мексиканцев. Ну или плохо у южноафриканцев — зависит от того, под каким углом смотреть. Кому-то могло показаться, что это сборная Мексики играет шикарно, так, что возникает соблазн подумать, что ее зря уверенно отнесли к разряду команд, которым большие достижения не светят. Оцените эти скорости, этот прессинг! А кому-то — что либо у их соперников, большинство из которых до сих пор набивали шишки только в региональных, африканских турнирах, все же сдали от волнения нервишки, либо Брос, натаскивая их на североамериканскую кампанию, что-то напутал. Вообще же не знают, как правильно расставиться сзади, как продвинуться от своей штрафной,— дерганые, боязливые.

Однажды сборная ЮАР отскочила благодаря своему вратарю Ронвену Уильямсу.

Рауль Хименес, самый опасный мексиканский форвард, после прострела бил с ходу в упор, а мяч от его ноги полетел как пуля. Уильямс не сорвал овации за свой чудесный прыжок лишь потому, что аудитория почти полностью состояла из тех, кто симпатизировал мексиканцам, а им, конечно, хотелось, чтобы реакция Уильямса подвела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Но вскоре южноафриканцы сами привезли себе гол. Уильямс, отдавая пас Яя Ситхоле, кажется, не учел тот нюанс, что в его команде он, голкипер, единственный, кем не овладел мандраж. Ситхоле разворачивался с мячом настолько неторопливо, что его обокрал бы и игрок на костылях. А тут на защитника наскочил резвый, как гепард, Хулиан Киньонес. Такой ляп он прощать не собирался.

Дальнейшие события доказывали, что иногда рано пропущенный гол — счастье для аутсайдера.

Южнафриканцев он точно слегка раскрепостил. Через некоторое время их уже можно было увидеть на чужой половине, напрягающих центр защиты сборной Мексики. Ее столп Сесар Моннтес за честь московского «Локомотива» стоял достойно. Хотя вот уже и в мексиканских тылах возник маленький пожарчик. А вот наконец-то мяч нашел в штрафной и Лайла Фостера, главную южноафриканскую надежду в атаке. Пробил он головой так себе, но до этого-то отмечался разве что неаккуратными передачами в никуда.

Правда, под занавес первого тайма южноафриканскую команду снова затрясло. Проворонила рванувшего к вратарской Химнеса, чудом увернувшись от беды. Потом позволила мексиканцам покуролесить на облюбованном для мощных наскоков правом фланге, и скидка Брайна Гутьерреса на Хулиана Киньонеса могла трансформироваться в первый дубль чемпионата. Киньонес влепил мяч в стойку.

Сразу после перерыва южноафриканцы как следует напряглись, чтобы завести мяч в собственные ворота. Не вышло.

Но это не означало, будто фальшивить им расхотелось. Через несколько минут Брайан Гутьеррес, наверное, изумился, что получает мяч, видя перед собой совершенно пустое пространство. Никого из защитников. Почти никого, поскольку Яя Ситхоле неподалеку. Но Гутьеррес ловко и грамотно вывернул траекторию таким образом, что Ситхоле, по сути, ничего не оставалось, кроме как воткнуться в него. Нарушение было очевидным. И без красной карточки, первого удаления чемпионата мира арбитру Вилтону Сампайо тут было не обойтись. Фол «последней надежды» — так это называется в футболе.

Стандарт практически с линии штрафной Хименес исполнил бестолково. Но сокрушаться по этому поводу мексиканцам не было смысла. Соперники, и так-то беззубые, оказались в меньшинстве.

В середине второго тайма случилось событие примечательное. Вместе с московским динамовцем Луисом Чавесом Хавьер Агирре поднял со скамейки запасных Хильберто Мору. Парню нет и 18 лет. Самый молодой игрок на этом чемпионате. А в долгой истории мировых первенств было всего-то пять футболистов чуточку моложе — допустим, Пеле.

После этой замены мексиканцы поразили южноафриканские ворота. Безупречную комбинацию — ни единого нечеткого мазка — завершил Рауль Хименес, тут же расплакавшийся, словно не 35-летний ветеран, а юнец вроде Моры. Но понять человека можно. Для Хименеса это четвертый чемпионат мира. Но на трех предыдущих он, неплохой форвард, не забивал. А тут забил на глазах обожающей его публики.

Чтобы уж совсем испортить о себе впечатление, южноафриканцы под занавес матча выкинули очередной фортель.

Вилтон Сампайо, видимо, сам сначала не поверил глазам: Темба Зване налетает на Роберто Альварадо и жестким приемом из MMA — с захватом за шею — укладывает того на газон. Неужели не почудилось? Вдруг просто борьба? Но нет, проверил эпизод с помощью VAR и удалил Зване.

А Сесар Монтес, такой аккуратный в российском чемпионате, решил не отставать и срубил Кхулисо Мудау так жестоко, словно южноафриканец рвался не в мексиканскую штрафную, а в квартиру к Монтесу. В общем, тоже удаление. Такое странное открытие чемпионата под Шакиру и красненькое.

Алексей Доспехов