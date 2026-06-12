Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Чемпионат мира открыли красненьким

ЧМ по футболу стартовал с победы Мексики над ЮАР с тремя удалениями

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике открылся 11 июня странным матчем в Мехико. В нем мексиканцы обыграли — 2:0 — удивительно слабых на их фоне южноафриканцев, а удалений во встрече оказалось больше, чем голов — аж три.

Фотогалерея

Предыдущая фотография

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Henry Romero / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Следующая фотография
1 / 8

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фото: Henry Romero / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Hannah McKay / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Смотреть

Североамериканский чемпионат мира открывали под Шакиру, Андреа Бочелли, народные танцы в масках и затейливых костюмах, а также картинки из предыдущего первенства, матчи которого довелось принимать Мексике и ее главному стадиону Azteca. Из того самого первенства 1986 года: «золотая» сборная Аргентины, бесподобный Диего Марадона, «Рука бога»… Тренеры команд, которым выпало стартовать в турнире раньше остальных, должны были, глядя на них, пустить слезу ностальгии. Хавьер Агирре и Хуго Брос тогда, 40 лет назад, играли на турнире и встретились другом с другом. Мексиканская команда хавбека Агирре взяла в группе верх над бельгийской командой защитника Броса — 2:1. Но та в итоге прошла дальше. Мексиканцы срезались в четвертьфинальной серии пенальти против немцев. Бельгийцы добрались аж до полуфинала, в котором их затормозили будущие чемпионы. Впрочем, им, конечно, повезло, потому что должны были сходить в первом же раунде play-off, угодив под великолепную сборную СССР. Советскую команду угробил судья.

“Ъ” оценил шансы на выход из всех групп ЧМ-2026

И «волна», которую болельщики пустили по трибунам через четверть часа после начала этого матча, тоже ведь родом из того, 1986 года, чемпионата мира. Возникает обычно, когда есть повод для торжества. А повод был веский. Как-то все удивительно хорошо было у мексиканцев. Ну или плохо у южноафриканцев — зависит от того, под каким углом смотреть. Кому-то могло показаться, что это сборная Мексики играет шикарно, так, что возникает соблазн подумать, что ее зря уверенно отнесли к разряду команд, которым большие достижения не светят. Оцените эти скорости, этот прессинг! А кому-то — что либо у их соперников, большинство из которых до сих пор набивали шишки только в региональных, африканских турнирах, все же сдали от волнения нервишки, либо Брос, натаскивая их на североамериканскую кампанию, что-то напутал. Вообще же не знают, как правильно расставиться сзади, как продвинуться от своей штрафной,— дерганые, боязливые.

Однажды сборная ЮАР отскочила благодаря своему вратарю Ронвену Уильямсу.

Рауль Хименес, самый опасный мексиканский форвард, после прострела бил с ходу в упор, а мяч от его ноги полетел как пуля. Уильямс не сорвал овации за свой чудесный прыжок лишь потому, что аудитория почти полностью состояла из тех, кто симпатизировал мексиканцам, а им, конечно, хотелось, чтобы реакция Уильямса подвела.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Но вскоре южноафриканцы сами привезли себе гол. Уильямс, отдавая пас Яя Ситхоле, кажется, не учел тот нюанс, что в его команде он, голкипер, единственный, кем не овладел мандраж. Ситхоле разворачивался с мячом настолько неторопливо, что его обокрал бы и игрок на костылях. А тут на защитника наскочил резвый, как гепард, Хулиан Киньонес. Такой ляп он прощать не собирался.

Дальнейшие события доказывали, что иногда рано пропущенный гол — счастье для аутсайдера.

Южнафриканцев он точно слегка раскрепостил. Через некоторое время их уже можно было увидеть на чужой половине, напрягающих центр защиты сборной Мексики. Ее столп Сесар Моннтес за честь московского «Локомотива» стоял достойно. Хотя вот уже и в мексиканских тылах возник маленький пожарчик. А вот наконец-то мяч нашел в штрафной и Лайла Фостера, главную южноафриканскую надежду в атаке. Пробил он головой так себе, но до этого-то отмечался разве что неаккуратными передачами в никуда.

Правда, под занавес первого тайма южноафриканскую команду снова затрясло. Проворонила рванувшего к вратарской Химнеса, чудом увернувшись от беды. Потом позволила мексиканцам покуролесить на облюбованном для мощных наскоков правом фланге, и скидка Брайна Гутьерреса на Хулиана Киньонеса могла трансформироваться в первый дубль чемпионата. Киньонес влепил мяч в стойку.

Сразу после перерыва южноафриканцы как следует напряглись, чтобы завести мяч в собственные ворота. Не вышло.

Но это не означало, будто фальшивить им расхотелось. Через несколько минут Брайан Гутьеррес, наверное, изумился, что получает мяч, видя перед собой совершенно пустое пространство. Никого из защитников. Почти никого, поскольку Яя Ситхоле неподалеку. Но Гутьеррес ловко и грамотно вывернул траекторию таким образом, что Ситхоле, по сути, ничего не оставалось, кроме как воткнуться в него. Нарушение было очевидным. И без красной карточки, первого удаления чемпионата мира арбитру Вилтону Сампайо тут было не обойтись. Фол «последней надежды» — так это называется в футболе.

Стандарт практически с линии штрафной Хименес исполнил бестолково. Но сокрушаться по этому поводу мексиканцам не было смысла. Соперники, и так-то беззубые, оказались в меньшинстве.

В середине второго тайма случилось событие примечательное. Вместе с московским динамовцем Луисом Чавесом Хавьер Агирре поднял со скамейки запасных Хильберто Мору. Парню нет и 18 лет. Самый молодой игрок на этом чемпионате. А в долгой истории мировых первенств было всего-то пять футболистов чуточку моложе — допустим, Пеле.

После этой замены мексиканцы поразили южноафриканские ворота. Безупречную комбинацию — ни единого нечеткого мазка — завершил Рауль Хименес, тут же расплакавшийся, словно не 35-летний ветеран, а юнец вроде Моры. Но понять человека можно. Для Хименеса это четвертый чемпионат мира. Но на трех предыдущих он, неплохой форвард, не забивал. А тут забил на глазах обожающей его публики.

Чтобы уж совсем испортить о себе впечатление, южноафриканцы под занавес матча выкинули очередной фортель.

Вилтон Сампайо, видимо, сам сначала не поверил глазам: Темба Зване налетает на Роберто Альварадо и жестким приемом из MMA — с захватом за шею — укладывает того на газон. Неужели не почудилось? Вдруг просто борьба? Но нет, проверил эпизод с помощью VAR и удалил Зване.

А Сесар Монтес, такой аккуратный в российском чемпионате, решил не отставать и срубил Кхулисо Мудау так жестоко, словно южноафриканец рвался не в мексиканскую штрафную, а в квартиру к Монтесу. В общем, тоже удаление. Такое странное открытие чемпионата под Шакиру и красненькое.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

В ожидании первого паса

Предыдущая фотография
Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Фото: Armando Vega / Reuters

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Фото: Marian Carrasquero / Reuters

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Фото: Karen Toro / Reuters

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Фото: AP / Moises Castillo

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии play-off

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии play-off

Фото: Blake Dahlin-Imagn Images / Reuters

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Фото: AP / Eduardo Verdugo

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Фото: AP / Butch Dill

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Фото: Hannah McKay / Reuters

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Фото: Luis Cortes / Reuters

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Фото: AP / Matias Delacroix

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Фото: Seila Montes / Reuters

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Фото: AP / Julio Cortez

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Следующая фотография
1 / 21

Полицейские перекрыли путь участникам объединений по поиску пропавших без вести у стадиона в Мехико. Родственники пропавших провели шествие и акцию со свечами, чтобы привлечь внимание к проблеме накануне матча открытия

Фото: Armando Vega / Reuters

Участники мексиканских объединений по поиску пропавших без вести проводят шествие со свечами у стадиона в Мехико. В стране числятся пропавшими более 130 тыс. человек

Фото: Marian Carrasquero / Reuters

Работники эквадорской компании Naranjo Roses выкладывают флаги стран—участниц чемпионата мира из консервированных лепестков роз. Для выполнения заказов потребовались тысячи цветов

Фото: Karen Toro / Reuters

Танцовщица выступает на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в преддверии чемпионата мира

Фото: AP / Moises Castillo

Подготовка стадиона в Сиэтле перед началом турнира. Арена примет шесть матчей, в том числе две игры стадии play-off

Фото: Blake Dahlin-Imagn Images / Reuters

Полиция охраняет стадион в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР. Арена, ранее известная как «Ацтека», станет первой, принявшей матчи трех чемпионатов мира

Фото: AP / Eduardo Verdugo

Мальчик рассматривает граффити с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Робот-собака в медиацентре стадиона в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Арена примет восемь матчей чемпионата мира, включая финал

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Уличный продавец читает газету в Мехико накануне матча открытия между сборными Мексики и ЮАР

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Болельщик приветствует сборную Аргентины на товарищеском матче с командой Исландии в Оберне, штат Алабама

Фото: AP / Butch Dill

Болельщик заглядывает через ограждение стадиона в Торонто перед матчем сборных Канады и Боснии и Герцеговины. На арене пройдут шесть встреч чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Военнослужащие национальной гвардии Мексики у стадиона в Мехико накануне матча открытия

Фото: Hannah McKay / Reuters

Волонтер рисует футболиста сборной Ирака на фоне национального флага в багдадском районе Садр-Сити. Для иракской команды этот чемпионат мира станет лишь вторым в истории

Фото: Ahmed Saad / Reuters

Полицейские перекрыли проспект в Мехико, чтобы не допустить участников акции профсоюза учителей CNTE к стадиону. Протестующие требуют повышения зарплат и восстановления прежней государственной пенсионной системы

Фото: Luis Cortes / Reuters

Посетители торгового центра в Гвадалахаре у воздушных шаров, оформленных в виде флагов стран—участниц чемпионата мира

Фото: AP / Matias Delacroix

Активисты организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) в одежде цветов национальных флагов протестуют у Дворца изящных искусств в Мехико. Участники акции призывают футбольных болельщиков перейти на веганское питание

Фото: Seila Montes / Reuters

Полицейские наблюдают за шествием участников профсоюза учителей CNTE, направляющихся к стадиону Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Художник рисует граффити с изображением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в Дакке, Бангладеш

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

Прохожие у монумента «Стела света» в Мехико, на котором активисты Greenpeace (признана нежелательной в РФ) и других организаций разместили протестный баннер. Они потребовали от властей уделять больше внимания проблемам прав человека и экологии, а не футбольным проектам

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Рабочий моет ковер в виде футбольного поля у делового здания в центре Далласа

Фото: AP / Julio Cortez

Немецкий болельщик Ахим Климмек с копией Кубка мира на улице в немецком городе Эссене, которую он украсил сотнями флагов стран—участниц турнира

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд