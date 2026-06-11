США сняли санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка Мальцева

Управление по работе с иностранными активами (OFAC) США сняло санкции с бывшего топ-менеджера Сбербанка Михаила Мальцева. Соответствующая информация размещена на сайте американского Минфина.

В уведомлении ведомства отмечается риск вторичных санкций для господина Мальцева. Причины снятия ограничений не приводятся.

США ввели санкции против Сбербанка 24 февраля 2022 года. Михаил Мальцев был в числе трех зампредов правления банка, которые покинули кредитную организацию в мае 2022 года. Кроме него из Сбербанка ушли Александра Бурико и Наталья Алымова. Собеседник издания Frank Media тогда связывал их уход с внесением в санкционные списки.