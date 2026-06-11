Этнопарк народов России в Стрельне заложат уже в этом году

Губернатор Беглов поддержал установку закладного камня Этнопарка в 2026-м, объявленном Годом единства народов. Проект разместится на берегу Финского залива и будет разделен на тематические зоны. Архитектурное наполнение обсудят с общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архитектурное наполнение обсудят с общественностью

Фото: Пресс-служба Смольного Архитектурное наполнение обсудят с общественностью

Фото: Пресс-служба Смольного

Парк появится к западу от «Стрельнинской бухты». Беглов поручил организовать общественные слушания по оформлению и наполнению. Ранее в городе также создавались новые культурные и общественные пространства.

Кирилл Конторщиков