Полпред Жога наградил конструкторов Уралвагонзавода орденом Александра Невского

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в ходе визита в Нижний Тагил (Свердловская область) вручил трудовому коллективу Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в состав концерна «Уралвагонзавод») орден Александра Невского. В своем Telegram-канале он сообщил, что сотрудники получили государственную награду в год 85-летия предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«В период Великой Отечественной войны в этих стенах шла напряженная работа по улучшению легендарного оружия Победы — танка Т-34. Сегодня конструкторское бюро, как и прежде, вносит огромный вклад в обеспечение нашей армии самой передовой техникой, которая защищает жизни бойцов и помогает им побеждать врага»,— подчеркнул господин Жога.

Орден Александра Невского присуждается трудовым коллективам за выдающиеся заслуги и значимый вклад в развитие ключевых отраслей. Ранее, в 2024 году, сотрудники Уралвагонзавода получили орден «За доблестный труд», их в ходе визита в Нижний Тагил наградил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он тогда отметил, что работники предприятия позволили увеличить количество новых и отремонтированных танков в войсках РФ за три года в восемь раз.

Василий Алексеев