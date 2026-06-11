Курс доллара. Прогноз на 15–19 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Доллару не удалось развить успех начала месяца. Уже во вторник внебиржевой курс американской валюты опустился ниже уровня 72 руб./$, потеряв с начала недели 1,74 руб. По итогам торгов четверга потери сократились до 1,47 руб., а курс остановился на отметке 72,24 руб./$. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть на фоне очередного витка эскалации ближневосточного конфликта, а также снижение спекулятивной активности инвесторов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|71.00-73.00
|Банк Зенит
|72.00
|ПСБ
|71.00-76.00
|Банк Русский Стандарт
|72.00-74.00
|«Цифра банк»
|71.00-73.00
|Газпромбанк
|72.00-74.00
|Консенсус-прогноз *
|72.58
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В июне давление на рубль может усиливаться
Укрепление рубля, начавшееся в конце прошлой недели, продолжилось и на этой. Курс юаня опустился к 10,62 руб./CNY, получая поддержку от высоких нефтяных цен, тогда как покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила лишь частично сглаживают этот эффект. В июне давление на рубль может усиливаться по причине комплекса факторов: продажи валюты экспортерами могут снизиться из за отмечаемого в мае снижения нефтяных цен (на 10% месяц к месяцу, по данным МЭР), а Минфин уже наращивает покупки валюты. Спрос на валюту со стороны импортеров и населения тоже может усилиться вслед за сезонным ростом импорта. В результате рубль может закрепиться вблизи 10,7–11 руб./CNY к концу месяца.
Умеренное девальвационное давление оказывают плановые покупки иностранной валюты
Перед длинными выходными конъюнктура валютного рынка продолжает находиться под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, рубль получает поддержку за счет профицита предложения, который формирует устойчивая репатриация валютной выручки экспортерами. С другой стороны, умеренное девальвационное давление оказывают плановые покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что генерирует дополнительный спрос. В условиях сохранения баланса сил мы ожидаем, что в ближайшей перспективе национальная валюта останется в фазе консолидации. Мы полагаем, что на следующей неделе торги продолжатся в диапазонах 71–73 руб./$ и 10,5–10,8 руб./CNY.
Резких колебаний евро не ожидается
Оптимизма российскому рынку способны добавить сигналы по замедлению инфляции. В фокусе — данные по годовой инфляция в России в мае, которая составила 5,31% против 5,58% в апреле. Текущая обстановка говорит в пользу того, что ЦБ на предстоящей неделе может снизить ставку на очередные 50 базисных пунктов. В США майская потребительская инфляция показала максимум за последние три года. Выросли и базовые потребительские цены. Подобная статистика была ожидаема рынком, поэтому вряд ли окажет влияние на возможность повышения ставок Федрезервом во втором полугодии. Резких колебаний евро не ожидается — его укреплению не способствует обстановка в Ормузском проливе, а также ситуация с инфляцией в еврозоне. Внимание рынка — на решении по ставке от ЕЦБ.
Ближе к концу месяца дополнительную поддержку рублю может оказать активность экспортеров
В валютном сегменте на следующей неделе ожидается стабилизация основных мировых валют на текущих уровнях. Существенное влияние на динамику курса рубля оказывает рост объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила — в 4,5 раза больше относительно показателей мая, что формирует более выраженный отток валютной ликвидности и способствует поддержанию стабильности национальной валюты. В данных условиях прогнозируется сохранение котировок пары юань/рубль в коридоре 10,5–11 руб./CNY, а курса доллара — в диапазоне 71–76 руб./$. При этом ближе к концу месяца дополнительную поддержку рублю может оказать активность экспортеров в преддверии ключевой даты налоговых выплат — 29 июня. В этом контексте сохраняется возможность снижения котировок основных мировых валют по отношению к рублю.
Перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики заметно ухудшились
Рубль торгуется в середине диапазона волатильности последних недель. Восстановительное движение завершилось, а для дальнейшего укрепления не хватает новых драйверов. Цены на нефть остаются высокими, а сдержанный объем операций в рамках бюджетного правила по-прежнему позволяет российской валюте получать рыночную поддержку. Перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики заметно ухудшились, что также играет в пользу более крепкого рубля.
Тренд на ослабление рубля есть
Рубль укрепился на фоне слабых покупок валюты Минфином. Они выросли по сравнению с маем, но оказались ниже ожиданий рынка. Кто-то покупал валюту под ожидания снижения курса, кто-то не продавал. Тренд на ослабление рубля есть, но он не виден за волатильностью, которая сейчас составляет около рубля в день. Сейчас на рынке продается высокая выручка неэнергетического сектора. Цены на ряд экспортных товаров припадают. Минфин будет устойчиво покупать валюту. С июля уйдет предложение валюты в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ. За три месяца рынок недосчитается около 300 млрд руб., или около $4 млрд. В июле курс будет волатильным. Под НДД будет продаваться около 500 млрд руб. Ожидать, что тренд на ослабление рубля в июле будет сильным, не стоит. Полагаем, что курс сохранится в диапазоне 71–73 руб./$ на следующей неделе.