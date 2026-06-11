Курс доллара. Прогноз на 15–19 июня

Павел Бирюков,

главный экономист В июне давление на рубль может усиливаться Укрепление рубля, начавшееся в конце прошлой недели, продолжилось и на этой. Курс юаня опустился к 10,62 руб./CNY, получая поддержку от высоких нефтяных цен, тогда как покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила лишь частично сглаживают этот эффект. В июне давление на рубль может усиливаться по причине комплекса факторов: продажи валюты экспортерами могут снизиться из за отмечаемого в мае снижения нефтяных цен (на 10% месяц к месяцу, по данным МЭР), а Минфин уже наращивает покупки валюты. Спрос на валюту со стороны импортеров и населения тоже может усилиться вслед за сезонным ростом импорта. В результате рубль может закрепиться вблизи 10,7–11 руб./CNY к концу месяца.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Умеренное девальвационное давление оказывают плановые покупки иностранной валюты Перед длинными выходными конъюнктура валютного рынка продолжает находиться под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, рубль получает поддержку за счет профицита предложения, который формирует устойчивая репатриация валютной выручки экспортерами. С другой стороны, умеренное девальвационное давление оказывают плановые покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что генерирует дополнительный спрос. В условиях сохранения баланса сил мы ожидаем, что в ближайшей перспективе национальная валюта останется в фазе консолидации. Мы полагаем, что на следующей неделе торги продолжатся в диапазонах 71–73 руб./$ и 10,5–10,8 руб./CNY.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Резких колебаний евро не ожидается Оптимизма российскому рынку способны добавить сигналы по замедлению инфляции. В фокусе — данные по годовой инфляция в России в мае, которая составила 5,31% против 5,58% в апреле. Текущая обстановка говорит в пользу того, что ЦБ на предстоящей неделе может снизить ставку на очередные 50 базисных пунктов. В США майская потребительская инфляция показала максимум за последние три года. Выросли и базовые потребительские цены. Подобная статистика была ожидаема рынком, поэтому вряд ли окажет влияние на возможность повышения ставок Федрезервом во втором полугодии. Резких колебаний евро не ожидается — его укреплению не способствует обстановка в Ормузском проливе, а также ситуация с инфляцией в еврозоне. Внимание рынка — на решении по ставке от ЕЦБ.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Ближе к концу месяца дополнительную поддержку рублю может оказать активность экспортеров В валютном сегменте на следующей неделе ожидается стабилизация основных мировых валют на текущих уровнях. Существенное влияние на динамику курса рубля оказывает рост объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила — в 4,5 раза больше относительно показателей мая, что формирует более выраженный отток валютной ликвидности и способствует поддержанию стабильности национальной валюты. В данных условиях прогнозируется сохранение котировок пары юань/рубль в коридоре 10,5–11 руб./CNY, а курса доллара — в диапазоне 71–76 руб./$. При этом ближе к концу месяца дополнительную поддержку рублю может оказать активность экспортеров в преддверии ключевой даты налоговых выплат — 29 июня. В этом контексте сохраняется возможность снижения котировок основных мировых валют по отношению к рублю.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики заметно ухудшились Рубль торгуется в середине диапазона волатильности последних недель. Восстановительное движение завершилось, а для дальнейшего укрепления не хватает новых драйверов. Цены на нефть остаются высокими, а сдержанный объем операций в рамках бюджетного правила по-прежнему позволяет российской валюте получать рыночную поддержку. Перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики заметно ухудшились, что также играет в пользу более крепкого рубля.