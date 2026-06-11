В Курске отремонтируют школу имени Дейнеки за 126 млн рублей

Комитет образования города Курска объявил открытый конкурс на капитальный ремонт здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки». Начальная цена контракта составляет 126,5 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит демонтировать старые напольные покрытия, потолки и плинтусы, обустроить новые полы, смонтировать подвесные потолки, выполнить облицовку стен гипсокартоном с последующей штукатуркой, шпатлевкой и окраской. Также в контракт входят ремонт отмостки здания, устройство крыльца и установка ограждений.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 октября 2026 года. Гарантийный срок на результат работ составит 60 месяцев. Заявки принимаются до 26 июня, итоги планируется подвести 1 июля.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ) объявило электронный аукцион на выборочный капитальный ремонт учебного корпуса на улице Карла Маркса, 53. Начальная максимальная цена контракта составляет 70 млн руб.

Ульяна Ларионова