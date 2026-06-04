Курский госуниверситет выделит на ремонт учебного корпуса до 70 млн рублей

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ) объявило электронный аукцион на выборочный капитальный ремонт учебного корпуса на улице Карла Маркса, 53. Начальная максимальная цена контракта составляет 70 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Финансирование осуществляется за счет субсидии, полученной из федерального бюджета. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 16 октября 2026 года. Заявки принимаются до 11 июня, итоги планируется подвести 16 июня.

Подрядчику предстоит выполнить выборочный капитальный ремонт фасада здания с устройством вентилируемой системы с утеплителем и облицовкой, а также капитальный ремонт кровли с полной заменой покрытия, утеплением и устройством стяжек. В контракт также входит замена оконных блоков из ПВХ с отделкой откосов и сопутствующие демонтажные работы с вывозом строительного мусора.

В конце мая КГУ подписал контракт на капитальный ремонт своего общежития на улице Павлуновского, 65 в областном центре с местным ООО «Риф». Соглашение заключили за 131,9 млн руб.

Ульяна Ларионова