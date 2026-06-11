Семь человек пострадали после удара ВСУ по АЗС в Брянской области

В Брянской области ранены семь человек после удара ВСУ по АЗС в Стародубе. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск. Также в результате атаки осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.

Также сегодня врио губернатора сообщал, что после атаки ВСУ по ПГТ Белая Березка погиб мирный житель, еще трое — пострадали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Обстрел велся из РСЗО «Град». По предварительным данным, повреждено 10 многоквартирных домов, три частных и здание администрации.