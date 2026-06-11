Ученые из Коми создали ИИ-модель прогноза смертности при инфарктах

Ученые из Коми совместно с российскими коллегами создали алгоритм CatBoost, который предсказывает летальность при остром коронарном синдроме с точностью 0,961 против 0,919 у шкалы GRACE. Модель обучалась на данных 13,3 тыс. пациентов и учитывает 28 клинических параметров, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследование готовится к внедрению в клиническую практику

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Исследование готовится к внедрению в клиническую практику

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам руководителя лаборатории Ильи Соловьева, алгоритм выявляет закономерности, недоступные традиционным методам. Разработка поможет врачам точнее определять тактику лечения. Исследование готовится к внедрению в клиническую практику.

Кирилл Конторщиков