Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ученые из Коми создали ИИ-модель прогноза смертности при инфарктах

Ученые из Коми совместно с российскими коллегами создали алгоритм CatBoost, который предсказывает летальность при остром коронарном синдроме с точностью 0,961 против 0,919 у шкалы GRACE. Модель обучалась на данных 13,3 тыс. пациентов и учитывает 28 клинических параметров, сообщает ТАСС.

Исследование готовится к внедрению в клиническую практику

Исследование готовится к внедрению в клиническую практику

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Исследование готовится к внедрению в клиническую практику

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам руководителя лаборатории Ильи Соловьева, алгоритм выявляет закономерности, недоступные традиционным методам. Разработка поможет врачам точнее определять тактику лечения. Исследование готовится к внедрению в клиническую практику.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд