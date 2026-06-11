Купание на пляже «Динамо» в Москве запретили из-за качества воды

В зоне отдыха пляжа «Динамо» на севере Москвы запрещено купаться из-за ухудшения качества воды. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале столичный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По состоянию на 11 июня из девяти пляжных зон отдыха, открывшихся в начале купального сезона, функционируют только восемь. Побережье «Динамо» временно используется как зона отдыха без купания — для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга.

В ведомстве пообещали проинформировать, если во время дальнейшего мониторинга качества воды в районе этого пляжа ситуация изменится. При этом зона отдыха «Тропарево», где ранее ограничили купание, открыта с 11 июня после получения удовлетворительных результатов исследований воды.

Сейчас в Москве можно купаться в восьми зонах: озеро «Белое», Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», Пионерский пруд и «Тропарево».