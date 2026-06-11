Мэрию Ульяновска предупредили о возможном росте социальной напряженности

В четверг на заседании регионального заксобрания председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству, лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев предупредил мэрию Ульяновска о возможном росте социальной напряженности в связи с ее действиями по изменению нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Грачев (второй слева) напомнил мэрии Ульяновска, что отступление от «зеленой конституции» приведет к росту социальной напряженности

Фото: Константин Толкачев Дмитрий Грачев (второй слева) напомнил мэрии Ульяновска, что отступление от «зеленой конституции» приведет к росту социальной напряженности

Фото: Константин Толкачев

В ходе обсуждения законопроекта о мерах, способствующих развитию жилищного строительства, председатель комитета по аграрной и продовольственной политике Рамиль Хайруллин обратил внимание на необходимость взаимодействия регионального минстроя с депутатским корпусом в вопросах застройки и необходимости «работать на перспективу». Он отметил, что город «изуродован точечными застройками», что потом «привело к целому ряду проблем». Он отметил, что в Ульяновске «нет масштабных комплексных проектов», никто «не думает на опережение» и, если сами не могут, то «пусть посмотрят, как работают в других регионах», заботясь о населении. По его словам, в других регионах «все города обыгрывают набережные, ставят во главу угла общественные пространства, парки и скверы, поскольку они очень сильно привлекательны», и это, по его словам, залог здоровья граждан.

Коллегу поддержал депутат Дмитрий Грачев, обратившийся к только что назначенному новому министру строительства Алексею Тюркину (назначен 9 июня, прибыл из Мордовии, где ранее возглавлял министерство ЖКХ). «Город Ульяновск решил отойти от указаний губернатора о необходимости привлечения общественности при планируемой вырубке деревьев. Эти вырубки зачастую идут под благими предлогами и при застройке. Изучите, пожалуйста, ситуацию. И, полагаю, вместе с коллегами-экологами и в целом с правительством региона сможете выразить мнение по поводу действий городских властей, решивших больше не уведомлять общественность о планируемом сносе деревьев»,— сказал депутат. Он предложил лучше сейчас «сработать на опережение», поскольку в противном случае принятие в Ульяновске изменений в правила благоустройства приведет к очагам социального напряжения. Господин Грачев также заметил, что «можно говорить о самостоятельности МСУ, но все прекрасно помнят о законе, который встраивает местное самоуправление в вертикаль публичной власти».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», администрация Ульяновска готовит к передаче на обсуждение депутатов гордумы проект изменений правил благоустройства Ульяновска, согласно которым отменяются обязательные требования по информированию населения о возможных предстоящих вырубках зеленых насаждений. Такое требование было прописано в распоряжении губернатора № 52-р от 06.02.2015, названном «зеленой конституцией» региона. Подготовившее проект изменений управление по охране окружающей среды объяснило, что МСУ вправе принимать самостоятельные решения и фактически для города распоряжение губернатора носит «рекомендательный характер». Необходимость отмены гласности в своих решениях мэрия объяснила тем, что это оповещение общественности приводило к конфликтам с населением. В мэрии «Ъ-Волга» поясняли, что предлагали облправительству самим отменить требование оповещений, но региональная власть отказалась это делать.

Сергей Титов, Ульяновск