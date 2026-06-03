Ульяновск хочет отступить от «зеленой конституции»

Администрация Ульяновска подготовила к внесению на утверждение гордумы проект изменений правил благоустройства Ульяновска. Принципиальное изменение, на которое обратили внимание общественники, связано с отменой ныне существующего требования об обязательном извещении граждан через сайт мэрии о предстоящих вырубках зеленых насаждений. В мэрии считают, что изменения позволят избежать конфликтов и позволят избежать социального напряжения. Требование по извещениям было прописано в распоряжении губернатора от 2015 года, названном «зеленой конституцией региона», но в мэрии считают, что вправе ввести свои условия. Эксперты отмечают, что такие изменения — «это шаг назад» в защите прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Администрация Ульяновска готовит к передаче на обсуждение депутатов гордумы проект изменений правил благоустройства Ульяновска. Проект был размещен на сайте администрации 24 апреля. В ранее размещенном (17 апреля) оповещении о начале общественных обсуждений по этому проекту сообщалось, что они продлятся с 17 мая по 22 мая. В настоящее время, как пояснили «Ъ» в мэрии, проект подготовлен управлением по охране окружающей среды (УООС) для передачи в гордуму, «но пока еще проходит необходимые согласования».

Принципиальная часть изменений, на которую обратили внимание ульяновские экозащитники, касалась отмены обязательных требований по информированию населения о возможных предстоящих вырубках. Согласно действующим правилам, деревья, подлежащие сносу, должны обозначаться лицом, получившим порубочный билет, информационными листами или аншлагами за пять дней до вырубки. Мэрия же в течение трех дней со дня поступления заявления о выдаче порубочного билета обязана обеспечить размещение на официальном сайте администрации информации о заявке на вырубку с указанием даты и времени обследования зеленых насаждений специальной комиссией. В нее должны входить представители мэрии и общественности, в том числе и «граждане, не заинтересованные в сносе этих деревьев, кустарников». Решение о выдаче порубочного билета должно приниматься с учетом мнения комиссии.

Вносимым в гордуму проектом изменений предлагается исключить эти пункты. Согласно проекту документа, в комиссию по обследованию «по согласованию» включаются представители УООС, экологической палаты Ульяновской области, регионального минприроды, общественного экологического совета Ульяновска и МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». Фраза о гражданах, не заинтересованных в вырубке, исключена. Также исключаются пункты, согласно которым мэрия должна оповещать граждан о получении заявки на предстоящую вырубку и назначении обследования.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что пункт об отмене извещений о вырубке предлагается исключить в связи с тем, что эти требования ранее были установлены на основании распоряжения губернатора региона от 06.02.2015 № 52-р «О дополнительных мерах по защите зеленых насаждений», но, по мнению авторов проекта, распоряжение «носит рекомендательный характер», и мэрия вправе установить свои условия. Кроме того, отмечает УООС, информирование граждан приводит к тому, что на «почти в каждом обследовании» возникают конфликты между сторонниками и противниками вырубки зеленых насаждений, и предложенные изменения нужны «в целях исключения социального напряжения».

Действительно в 2015 году «в связи с участившимися случаями незаконной рубки зеленых насаждений» было издано распоряжение губернатора №52-Р, названное тогда «зеленой конституцией региона». В нем для муниципальных образований прописывался ряд требований по сохранению окружающей среды, в том числе — обязательность информирования граждан о предстоящих вырубках.

Получить дополнительные пояснения от руководителя УООС в среду не удалось — в течение дня Ксения Силантьева была недоступна для комментариев. В мэрии «Ъ» пояснили, что первоначально предлагали региональному правительству внести изменения по исключению извещений в распоряжение губернатора №52-р, но получили отказ, после чего приняли решение внести такие изменения в правила благоустройства самостоятельно, поскольку орган МСУ вправе сам устанавливать внутренние требования.

Ульяновская природоохранная прокуратура в ответе на запрос «Ъ» сообщила, что «проект прошел правовую и антикоррупционную экспертизу», претензий нет. В то же время мэрии «указано на необходимость обеспечения контроля за сохранностью зеленых насаждений».

Как отреагируют на предлагаемые изменения депутаты гордумы, пока не известно. Председатель профильного комитета гордумы Владимир Фадеев сказал «Ъ», что еще не изучил документ, но считает, что общественность в виде представителей экологической палаты и общественного экологического совета и так есть в комиссии, «и этого достаточно» (палата и совет уже несколько лет не существуют.— “Ъ”). В то же время он отметил, что является сторонником открытости и прозрачности в действиях исполнительной власти. Его заместитель Геннадий Бударин согласен с предлагаемыми изменениями. Член комитета, эколог Константин Зонов считает, что процедура разрешений на снос деревьев «сегодня сильно забюрократизирована», и ее надо упрощать, «но оповещения необходимо сохранить».

Ульяновская экозащитница Наталия Лазарева отмечает, что «нет никаких конфликтов, о которых говорят в УООС, если заявка на вырубку имеет законные основания», «а исключение извещений о вырубках приведет к полной бесконтрольности и тотальным незаконным вырубкам». Она намерена с коллегами постараться убедить депутатов на комитете в недопустимости принятия таких изменений.

Эколог и юрист, экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Каплин отмечает, что в целом ряде регионов России действует система извещений о заявках на предстоящие вырубки зеленых насаждений. По его словам, тогда, в 2015 году, указ губернатора «имел еще и политическое значение», поскольку «в муниципальных образованиях процветало самоуправство», и «зеленая конституция» была призвана снизить накал общественного недовольства, которое выливалось в массовые акции протеста, и ввести общественное участие в конструктивное русло. «Но, судя по всему, это не понравилось местным органам власти, которые продолжали нарушать требования природоохранного законодательства», — заметил эксперт. Он считает, что, исходя из общих принципов вертикали власти, распоряжения губернатора имеют приоритетное значение, но органы МСУ вправе принимать их как рекомендацию, внося свои корректировки, «что, видимо, и произошло». По его мнению, внесенный проект стал «шагом назад», который снизит уровень защиты прав населения на благоприятную окружающую среду и усугубит протестные настроения. «В этой ситуации можно только надеяться лишь на то, что депутаты гордумы смогут проявить принципиальную позицию, либо на политическую волю главы региона, готового защитить интересы жителей областного центра»,— добавил эксперт.

Председатель профильного комитета регионального заксобрания Вячеслав Ковель заявил, что, по его мнению, «информирование населения о вырубках необходимо обязательно сохранить». «Население совершенно справедливо возмущается, когда вырубку производят ради какой-то точечной и сомнительной застройки, и пусть тогда власти доказывают законность и необходимость этого»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск