В День России в Петербурге зажгут Ростральные колонны и праздничную подсветку мостов

В честь Дня России 12 июня в Санкт-Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн, а Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура украсят праздничной иллюминацией. В Смольном предупредили, что из-за репетиции «Алых парусов» подсветка будет работать по особому графику, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за репетиции «Алых парусов» подсветка будет работать по особому графику

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Из-за репетиции «Алых парусов» подсветка будет работать по особому графику

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ночь с 11 на 12 июня Дворцовый мост и мост Бетанкура будут подсвечены с 00:00 до 02:30, Троицкий мост — с 01:30 до 02:30. В ночь с 12 на 13 июня, с 23:15 до 02:30, иллюминация останется только на Троицком мосту и мосту Бетанкура. Факелы Ростральных колонн зажгут 12 июня с 21:00 до 23:30.

Кирилл Конторщиков