Отмечали как могли

Как выяснилось, большая часть парламентских партий относится к приближающемуся Дню России сдержанно. Вместе с коммунистами, которые традиционно игнорируют годовщину принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, от праздничных мероприятий в этом году отказались «Новые люди». ЛДПР подготовила программу, но руководство партии все равно не видит смысла «широко отмечать этот день до победы в спецоперации». С теплотой праздник готовятся провести только единороссы и эсеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что КПРФ специальных мероприятий на 12 июня не планирует, “Ъ” сообщил глава ее пресс-службы, депутат Госдумы Александр Ющенко. Партия занята текущей работой, в частности подготовкой к предвыборному съезду, добавил он. «Новые люди» (НЛ) тоже не собираются проводить торжественные мероприятия. Вместо этого партийцы направили «большой гуманитарный конвой на Курское направление» в зоне СВО, пояснили “Ъ” в партийной пресс-службе: «Передали автомобиль “УАЗ”, маскировочные сети, дроны, мобильную зарядную станцию и генераторы». Кроме того, НЛ направят медикаменты в военный госпиталь в Новочеркасске.

Отправку конвоев анонсировали и в «Единой России» (ЕР). В ее пресс-службе сообщили, что в праздничную дату эшелоны выйдут из Татарстана, Новгородской, Орловской, Саратовской и Тверской областей, а также из других регионов. Вместе с тем партийцы организуют концерты, фестивали, спортивные турниры, парады, мастер-классы и даже «праздники двора», заверили в ЕР.

Например, в Москве сотня молодогвардейцев с плакатами в руках «образуют единую композицию, символизирующую многообразие и единство народов страны,— российский триколор».

В Воронеже стометровый флаг развернут на Адмиралтейской площади, в луганском Первомайске на фестивале «Кухни народов России» участники накроют столы с национальными блюдами, в Благовещенске организуют интеллектуальный тематический квиз, а в Костроме, Смоленске, Ялте, Братске и других городах — спортивные мероприятия. Соревнования по национальным видам спорта пройдут в Якутии (хапсагай, стрельба из лука), Ненецком автономном округе (метания тынзея, прыжки через нарты) и Ленинградской области (лапта, таврель, поясная борьба), перечислили в партии.

Акции с демонстрацией флага и интеллектуальные игры на знание государственной символики, истории и Конституции запланировала и «Справедливая Россия» (СР), сообщили в пресс-службе партии. Также эсеры организуют к празднику конкурсы детского рисунка, авто-, мото- и велопробеги. «Планируются видеопоздравления от региональных отделений партии, представляющих различные регионы нашей многонациональной страны»,— анонсировали в СР.

А вот в руководстве ЛДПР «не видят смысла широко отмечать этот день, пока не будет одержана победа в СВО», сообщила “Ъ” заместитель руководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. По ее словам, партийцы организуют митинг в Москве под лозунгом «Праздновать будем, когда победим».

Основатель партии Владимир Жириновский предлагал сделать Днем России 21 сентября, то есть дату призвания варяг на княжение, напомнила госпожа Кавшар. 12 июня же для ЛДПР — это «достаточно спорная дата», добавила она.

Однако праздничные мероприятия партия все же проведет, в том числе в регионах. В Архангельской области либерал-демократы посетят матерей военнослужащих, в Санкт-Петербурге отметят наградами людей труда, в Кировской области проведут городской митинг, в Краснодарском крае окажут адресную помощь пенсионерам. Наконец, в Ленинградской, Псковской и Белгородской областях активисты ЛДПР проведут одиночные пикеты, а в Туве посетят детский приют.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова