Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке для части товаров

Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции, отопительных приборов, пиротехники, средств гражданской обороны, пожаротушения, товаров для дома и интерьера, а также некоторой другой продукции до 28 февраля 2027 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

В списке также полимерная трубная продукция, компоненты транспортных средств, устройства с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин, а также товары для дома и интерьера.

В Минпромторге пояснили, что бизнесу необходимо предоставить дополнительное время для адаптации, в том числе из-за специфики отраслей. «Такая мера поможет выработать наиболее эффективные и рациональные для бизнеса и государства модели нанесения средств идентификации на товары и взаимодействия с информационной системой маркировки»,— отметили в ведомстве.

Участие бизнеса в экспериментах является добровольным и бесплатным. В Минпромторге заверили, что ведомство продолжит оказывать содействие участникам отрасли, в том числе совместно с оператором ГИС МТ проводить консультации.

Как отмечал в начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов, благодаря системе маркировки нелегальный оборот снизился втрое — с 26% до 9%. Также она принесла 1,7 трлн руб. дополнительных поступлений в бюджет, а легальный бизнес получил 1 трлн руб. дохода.