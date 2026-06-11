Женщина погибла при ударе дрона по автобусу в Белгородской области

Беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Погибла женщина, 11 пассажиров пострадали, сообщает оперштаб Белгородской области.

Всех пострадавших доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Семь из них получили ссадины и осколочные ранения. У четверых есть подозрение на акубаротравму — резкое нарушение слуха, часто возникающее у находящихся рядом со взрывом людей.

Оперштаб сообщил об атаках БПЛА в ряде других округов региона помимо Шебекинского: Белгородском, Валуйском, Грайвороновском и Краснояружском. Повреждены автомобили, сельхозтехника, социальный и инфраструктурный объекты.