Минфин США предложил потратить замороженные активы Ирана на компенсации

Замороженные иранские активы могут использоваться для выплат компенсаций странам Персидского залива за нанесенный им Тегераном ущерб во время конфликта между Ираном и США. Об этом в соцсети Х написал глава министерства финансов США Скотт Бессент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам министра, любой ущерб, нанесенный союзникам США в Персидском заливе, будет оплачен за счет средств, изъятых с иранских счетов. Кроме того, эти средства могут использоваться для возмещения расходов за проход по Ормузскому проливу, которые будут перечисляться иранскому Управлению по делам Персидского залива (PGSA).

Господин Бессент уточнил, что любые новые атаки со стороны Тегерана «будут усугублять экономические и финансовые последствия» для Ирана. В последние дни, отметил министр, между США и Ираном произошла эскалация конфликта.

Иран в ходе вооруженного противостояния с США неоднократно наносил удары по американским базам и по другим объектам в арабских странах Персидского залива. В ночь на 10 июня обе страны обменялись ударами вопреки действующему почти два месяца режиму прекращения огня. В следующую ночь удары продолжились, а Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов.