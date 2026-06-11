«Лазейку точно оставят»

«Отдых в ЕС — привилегия, а не право»: партия Фридриха Мерца предлагает запретить российским туристам въезд в Шенгенскую зону. Инициатива прозвучала на фоне аналогичных дискуссий в Брюсселе, где рассматриваются различные варианты визовых ограничений для россиян. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе почти уверен — окончательно границы не закроют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Блок ХДС/ХСС — партия канцлера Фридриха Мерца — предложил ввести полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России. Кампания идет под лозунгом «отдых в ЕС — привилегия, а не право». В большинстве стран Европы Российскую Федерацию считают агрессором, который угрожает в том числе и непосредственно Старому Свету. Тем не менее въезд нашим соотечественникам в Евросоюз не запрещен: шенгенские визы продолжают выдаваться. Инициативы и призывы, аналогичные инициативам партии Мерца, звучат периодически. Однако, как правило, речь в них идет не о запрете, а об ужесточении. То есть вроде как нельзя, но все равно можно.

По данным ХДС/ХСС, за прошлый год в Европе отдохнули около 500 тыс. россиян. Схожие цифры называет Ассоциация туроператоров России — без малого 619 тыс. Нетрудно догадаться, кто тормозит запреты: это самые популярные у туристов из РФ страны — Италия, Франция и Испания. Они очень переживают за простых российских граждан: мол, наказывать нужно олигархов и чиновников, а обычный турист пусть себе приезжает. И главное — деньги тратит. С жестких позиций выступают, что также очевидно, ближайшие наши соседи плюс север континента. Наверное, можно как-то серьезно сэкономить, но в любом случае такой отдых обойдется минимум в пару-тройку сотен тысяч рублей на человека.

Но люди наши готовы платить. Манят их «загнивающие недружественные страны», где люди замерзают без российского газа, вырубают парки и скверы, где преобладают нетрадиционные сексуальные отношения («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и правят бал мигранты. И даже несмотря на обещания многих официальных российских комментаторов обратить континент в ядерный пепел. Что характерно, и европейцы не против — несмотря на перспективу, что в другой раз мы к ним уже не как туристы приедем, а как освободители, назовем это так.

Однако экономический интерес иногда перевешивает любую, даже самую страшную опасность. Так что можно смело сказать: не пройдет инициатива партии Мерца. Вернее, ужесточения, скорее всего, введут, но лазейку точно оставят — с возможностью приехать. Так что не переживай, турист российский. Пока у тебя есть деньги, даже недруги тебе рады. Впрочем, гарантий, что все это в одночасье не прекратится, никто дать не может. Время сейчас больно неустойчивое.

Дмитрий Дризе