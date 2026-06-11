ФАС проверила нефтетрейдеров на предмет ценового сговора
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на оптовом рынке по признакам сговора на торгах. Об этом рассказал глава ведомства Максим Шаскольский в ходе доклада для правительства о состоянии конкуренции в России.
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«На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов — транспортировки, хранения, сбыта», — сообщил господин Шаскольский. Он добавил, что сейчас на рассмотрении находятся 11 антимонопольных дел.
В конце апреля Минэнерго рассказало о планах подписать совместно с ФАС соглашения с 12 российскими нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок для его стабилизации и развития. Среди них — ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Газпром нефтехим Салават». 4 июня глава ФАС сообщил, что несколько таких договоров уже подписано.