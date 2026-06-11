Один человек погиб при ударе ВСУ в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Белая Березка в Брянской области. При ударе один человек погиб и трое ранены, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь раненым»,— уточнил господин Ковальчук в мессенджере «Макс».

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО.