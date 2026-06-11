Депутат воронежской облдумы Сергей Сажин стал владельцем ТД «Купец Черноземья»

Сергей Сажин, депутат Воронежской областной думы и заместитель председателя комитета по экономике, инновациям и цифровому развитию, выкупил 100% доли в уставном капитале ТД «Купец Черноземья» (торговля кондитерскими изделиями) у предпринимателя Александра Мамаева. Это следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее господин Сажин более 20 лет владел и руководил ООО «Воронежский кондитерский комбинат "Дон"» (юрлицо, управляющее кондитерским комбинатом «Сажинский»). В настоящее время данное юрлицо ликвидировано, а комбинатом, по собственным данным, управляет индивидуальный предприниматель Любовь Сажина.

По данным Rusprofile, ООО «ТД "Купец Черноземья"» зарегистрировано в Воронеже в 2022 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Генеральный директор — Дмитрий Шейкин. Выручка ООО за 2025 год составила 637,9 млн руб., чистая прибыль — 93,5 млн руб.

Сегодня стало известно, что арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом №1 к АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"». В нем налоговая требует обращения взыскания на заложенное имущество из-за задолженности в размере 156 млн руб.

Ульяна Ларионова