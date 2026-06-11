В Югре арестовали обвиняемого в похищении девочки

Нижневартовский городской суд заключил под стражу до 9 августа 47-летнего жителя города, обвиняемого в похищении девочки, которую нашли у него в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе судов ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Югры Фото: Объединенная пресс-служба судов Югры

Мужчина обвиняется в похищении заведомо несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). По версии следствия, 7 июня обвиняемый похитил малолетнюю девочку, находившуюся в районе Комсомольского озера в Нижневартовске. Он запугал ребенка, приказывая выполнять его указания. Мужчина доставил девочку на личном автомобиле к себе домой, где удерживал до момента освобождения сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия.

Полина Бабинцева