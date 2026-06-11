Cambridge English оштрафована за ошибочную оценку более 60 тыс. тестов IELTS

Британский регулятор Ofqual оштрафовал Cambridge English на 875 тыс. фунтов стерлингов из-за выдачи некорректных результатов международных тестов по английскому языку более 60 тыс. экзаменующихся по всему миру. Неверные оценки были получены из-за сбоя в системе автоматической проверки.

Всего из 7,7 млн тестов IELTS (International English Language Testing System), сданных в период с августа 2023 по сентябрь 2025 года, компьютерная система неправильно оценила более 93 тыс. В трети случаев это не повлияло на общий результат теста, однако общие оценки 62 794 человек оказались некорректными.

Cambridge English обнаружила проблему только в сентябре 2025 года во время обновления системы мониторинга ошибок, после чего уведомила Ofqual. В итоге более 21,7 тыс. итоговых баллов были скорректированы, причем у большинства экзаменовавшихся оценка при этом выросла.

Как сообщает Ofqual, среди пострадавших были более тысячи сдававших официальную разновидность экзамена (SELT), необходимую для оформления виз и иммиграции. Кроме того, многим результаты теста нужны были для поступления в вузы.

Cambridge English уже потратила свыше 6 млн фунтов стерлингов на исправление ошибок, компенсации и другие расходы, связанные с этой ситуацией. Регулятор учел это как смягчающее обстоятельство.

Екатерина Наумова