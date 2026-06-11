Стивен Спилберг рассказал о неудавшейся попытке снять фильм о Джеймсе Бонде
Американский продюсер Альберт Брокколи дважды не разрешил режиссеру Стивену Спилбергу снять фильм про Джеймса Бонда. Об этом сам режиссер рассказал на подкасте The Rest Is Entertainment.
Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters
По словам режиссера, первый раз он обратился с такой просьбой к продюсеру бондианы в 1975 году после выхода фильма «Челюсти». «Я хотел снять фильм про Джеймса Бонда с тех пор, как увидел "Доктора Ноу". Я позвонил Кабби (Альберт Брокколи.— “Ъ”) и сказал: если вам нужен режиссер, то я готов взяться. Но он отказал»,— рассказал Стивен Спилберг.
Спустя несколько лет уже Альберт Брокколи позвонил режиссеру и попросил разрешить использовать мелодию из фильма «Близкие контакты третьей степени» в 11-й части бондианы «Лунный гонщик». Режиссер готов был согласиться на это в обмен на возможность снять следующий фильм из серии, однако снова получил отказ.
В 1977 году он рассказал эту историю Джорджу Лукасу, после чего продюсер предложил ему снять «Индиану Джонса». «Так что, если бы меня теперь попросили снять фильм про Джеймса Бонда, я бы ответил: вы не сможете себе этого позволить»,— заключил Стивен Спилберг.