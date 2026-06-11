Стивен Спилберг рассказал о неудавшейся попытке снять фильм о Джеймсе Бонде

Американский продюсер Альберт Брокколи дважды не разрешил режиссеру Стивену Спилбергу снять фильм про Джеймса Бонда. Об этом сам режиссер рассказал на подкасте The Rest Is Entertainment.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

По словам режиссера, первый раз он обратился с такой просьбой к продюсеру бондианы в 1975 году после выхода фильма «Челюсти». «Я хотел снять фильм про Джеймса Бонда с тех пор, как увидел "Доктора Ноу". Я позвонил Кабби (Альберт Брокколи.— “Ъ”) и сказал: если вам нужен режиссер, то я готов взяться. Но он отказал»,— рассказал Стивен Спилберг.

Спустя несколько лет уже Альберт Брокколи позвонил режиссеру и попросил разрешить использовать мелодию из фильма «Близкие контакты третьей степени» в 11-й части бондианы «Лунный гонщик». Режиссер готов был согласиться на это в обмен на возможность снять следующий фильм из серии, однако снова получил отказ.

В 1977 году он рассказал эту историю Джорджу Лукасу, после чего продюсер предложил ему снять «Индиану Джонса». «Так что, если бы меня теперь попросили снять фильм про Джеймса Бонда, я бы ответил: вы не сможете себе этого позволить»,— заключил Стивен Спилберг.