Благодарность в пределах лимита

11 июня школьники сдают самый массовый предмет — обществознание. Для его проведения организовано почти 4 тыс. пунктов. В этот же день проходит ЕГЭ по физике. Всего экзамен пишут 400 тыс. старшеклассников. Школьникам остается сдать еще три предмета. И 27 июня по всей стране пройдут выпускные. У родителей есть еще около двух недель, чтобы докупить наряды и подготовить прощальные подарки педагогам. Причем презенты, по закону, не могут быть дороже 3 тыс. руб. Об этом напомнили и в Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Но, как выяснил “Ъ FM”, дорогих подарков учителя и не ждут, говорит преподаватель по русскому языку Мария Птипца:

«Очень ценится то, что сделано своими руками. Я храню все записки, рисунки, портреты, письма, игрушки — все, что мне дарят. И всегда помню, от кого получил тот или иной подарок. Особенно запомнился один подарок в этом году. Ученица подарила мне ручку и тетрадь, но не простые. Тетрадь была в деревянной обложке с гравировкой: «Самому лучшему учителю русского языка». Это напомнило мне другой подарок, который получил мой коллега-математик: часы, где вместо цифр на циферблате были уравнения, по которым нужно определить время. Очень оригинальная вещь. Мне никогда не дарили подарков дороже 3 тыс. руб., и, слава богу, это совсем не нужно».

Традиционно в списке самых популярных подарков для учителей: чайные наборы, книги, канцелярские принадлежности и сертификаты в магазины. Но запоминаются те, что вызывают эмоции и потом еще долгие годы напоминают об учениках, призналась преподаватель по литературе Мария Коршунова:

«Наверное, правильно, что ученикам нельзя дарить учителям дорогие подарки. Почему? Потому что любовь, уважение и заботу невозможно оценить в деньгах. Хочу проиллюстрировать эту мысль одной замечательной историей, которая произошла со мной несколько лет назад. Мой класс собирался в поход, но накануне я заболела и не смогла пойти вместе с ребятами. Когда вернулась в школу и зашла в кабинет, то, честно говоря, обомлела. На моем учительском столе лежала целая армия обычных серых камушков, которые дети насобирали у костра. Кому-то они приклеили глазки, кому-то нарисовали улыбки, и все эти камушки словно смотрели на меня и улыбались.

Конечно, этот подарок запомнился мне гораздо сильнее, чем любые конфеты, торты или печенье, которые я получала за годы работы в школе».

Опросы показывают, что для учителей самые ценные подарки это те, что невозможно купить в магазине. Но у родительского комитета, зачастую, иное мнение. Они стараются, наоборот, напоследок удивить педагога дорогим презентом. В таких случаях педагогу придется отказаться, говорит преподаватель по физике Азат Адеев:

«Один из моих учеников подарил мне самодельный мини-компьютер. Он сам собрал плату, подключил какой-то модульный динамик, установил небольшой экран. Устройством можно было пользоваться как калькулятором, а еще там были какие-то мини-игры. Довольно забавная вещь. Я сохранил этот подарок, он мне очень понравился, и мне действительно было приятно его получить. Но тут возникает вопрос: сколько такой подарок стоит? Нужно оценивать его как готовое изделие или исходить из стоимости комплектующих? В таком случае определить цену вообще непросто.

Я ориентировался на стоимость деталей и уточнил, что на тот момент они обошлись не более чем в 1,5 тыс. руб. Поэтому без всяких сомнений принял подарок.

А если дарят что-то, что явно стоит больше 3 тыс. руб., то, конечно, нужно отказываться. Ребята обычно относятся к этому с пониманием, никаких проблем не возникает. Такие ситуации случались, и тогда они просто приносили другой подарок. Если хочется отблагодарить своего учителя, это вполне можно сделать и без больших затрат».

Для московских школьников выпускной праздник в этом году будет проводиться на ВДНХ. Территорию для посторонних закроют. На вечеринке ожидается около 40 тыс. гостей. Торжество начнется 26 июня вечером и завершится к 06:00 следующего дня.

Светлана Белова