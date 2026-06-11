Рынок отыграл риски Ормуза

США и Иран продолжают диалог для достижения соглашения, несмотря на обмен ударами минувшей ночью, передает CNN. По данным телеканала, непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжались до утра 11 июня, несмотря на очередную волну взаимных ударов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi, AP Фото: Vahid Salemi, AP

Корпус стражей исламской революции заявил об атаке на 18 американских объектов на Ближнем Востоке. По данным Fox News, после приказа Трампа об ответных ударах американские истребители атаковали 20 иранских объектов, включая системы ПВО и радары. Также Центральное командование вооруженных сил США отчиталось о том, что из строя был выведен танкер в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана. Сам Дональд Трамп накануне пообещал, что Иран «заплатит цену» за то, что переговоры затянулись. Политолог Елена Супонина согласна, что мирное урегулирование находится в тупике:

«Продолжение переговоров между США и Ираном возможно, но в настоящий момент они не идут. Сообщения о том, что контакты продолжаются, исходят, видимо, из утечек со стороны Белого дома. Их цель — продемонстрировать, что не все потеряно. Президент США Дональд Трамп сразу предупредил: удары по Ирану будут мощными, но кратковременными. Он не хочет сейчас никакой 30-дневной или 40-дневной войны, он хочет ударить и увидеть, как иранцы прогибают спину и идут вновь на переговоры. Это только добавляет противоречивости всей ситуации, поскольку на самом деле ни о каком перемирии уже говорить нельзя.

Если и получится подписать какое-то соглашение, то это будет некое его подобие, которое можно выдать за успех. Оно не решит проблемы, а просто на какое-то время приостановит военные действия. Но после всего произошедшего абсолютно ясно, что большого, плотного соглашения, которое даст гарантированный мир, Трампу уже не удастся добиться на переговорах с иранцами, если они возобновятся. Слишком много противоречий, слишком большая степень недоверия — это не преодолеть, тем более ударами».

Иранские военные на фоне новых ударов США объявили о перекрытии Ормузского пролива для всех судов. Впрочем, Центральное командование вооруженных сил США опровергло это сообщение, подчеркивая, что коммерческие суда продолжают движение по этому маршруту. Накануне, 10 июня, на фоне угроз Трампа котировки нефти вновь поднялись до $94 за баррель. 11 июня энергетический рынок сдержанно реагирует на события минувшей ночи. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent колеблется около $92 за баррель. Рынок уже полностью отыграл риски, связанные с блокировкой Ормузского пролива, и это больше не шоковый фактор, объясняет эксперт по энергетике Кирилл Родионов:

«События минувшей ночи являются частью переговорного процесса между США и Ираном. Цены на нефть не реагируют по той простой причине, что рынок уже де-факто отыграл всю историю с прекращением транзита по Ормузскому проливу и привык к тому, что перемирие между США и Ираном, объявленное до достижения взаимных договоренностей, нарушается. Поэтому для рынка это ситуация business as usual. Плюс к этому примерно треть транзита, который осуществлялся до острой фазы кризиса, сейчас идет через альтернативные маршруты. Нефтепровод "Восток—Запад" позволяет отгружать саудовскую нефть через Красное море. Еще один маршрут — порт Фуджейра на берегу Оманского залива.

Я все-таки считаю, что в ближайшие месяцы, если не недели, сделка будет заключена. Администрации Трампа нужно добиться снижения цен еще до наступления осени, это касается и нефти, и топлива в США. Напомню, что после начала кризиса в Ормузском проливе цены на топливо выросли более чем на 50% — как на бензин, так и на дизель. Сам Трамп, безусловно, заинтересован в скорейшем достижении сделки. Так или иначе, вторая половина 2026 года будет периодом снижения цен на нефть и возобновления транзита по Ормузскому проливу».

Израиль между тем пока не сворачивает военную кампанию против «Хезболлы» в Ливане. А Иран продолжает настаивать, что любое соглашение должно включать пункт о его союзниках. Накануне Израиль нанес авиаудары по городу Тир в южном Ливане. На атаки в течение последних нескольких дней отреагировал в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган, заявив, что они угрожают и его стране. Трамп поспешил его успокоить: «Эрдоган уважает меня, а я уважаю его».

Анна Кулецкая