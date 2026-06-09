Белгородца заподозрили в оправдании терроризма и содействии ВСУ

Следственный отдел УФСБ России по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя 2001 года рождения. Ему инкриминируют публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в одном из чатов мессенджера Telegram фигурант разместил комментарий, оправдывающий деятельность организации, признанной в России террористической. Кроме того, при личном общении и в интернет-переписке со знакомыми он пытался склонить их к вступлению в украинское военизированное формирование, также запрещенное в РФ как террористическое.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ совместно с региональным УМВД. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего жителя Белгородской области к пяти годам колонии за публичное оправдание терроризма в интернете. В марте 2024 года фигурант разместил на видеохостинге комментарий в поддержку террористической организации. Его заметили сотрудники ФСБ.

Кабира Гасанова