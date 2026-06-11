Нижегородской чиновнице дали условный срок за гибель ребенка от упавшей стены

Начальника отдела предпринимательства и развития территории Автозаводского района Нижнего Новгорода Светлану Шахову приговорили к двум годам лишения свободы условно за гибель ребенка из-за обрушения стены. Ее признали виновной в халатности по ч. 2 ст. 293 УК РФ, сообщили в областном суде.

Как писал «Ъ-Приволжье», 9 августа 2025 года на улице Раевского обрушились стена и крыша заброшенного гаража. При этом бетонная плита кровли упала на шестилетнего мальчика, который проходил мимо со своим отцом. В результате ребенок погиб.

Суд установил, что именно подсудимая своевременно не выявила аварийный объект, представлявший опасность.

Галина Шамберина