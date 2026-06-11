До суда дошло дело владельца «Набережной №1» в Воронеже о хищении 30 млн

Прокуратура Воронежа направила в Центральный райсуд уголовное дело 48-летнего индивидуального предпринимателя, который обвиняется в мошенническом хищении бюджетных средств на 30 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Горе Гюлназаряне, владеющем базой отдыха «Набережная №1» на улице Острогожской в облцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Расследованием уголовного дела занимался региональный главк МВД. По версии следствия, в сентябре 2024 года минпредторг Воронежской области заключил с бизнесменом соглашение о поддержке инвестиционной и туристической привлекательности региона. Согласно нему, предпринимателю предоставили 30 млн руб. из средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Они должны были пойти на покупку и монтаж модульных домов на территории «Набережной №1».

Фигурант построил дома из имевшихся материалов, а после завершения работ предоставил заведомо ложные сведения о фактической стоимости объектов. Она заметно превышала реальные затраты. Также экспертиза подтвердила, что смонтированные объекты не соответствуют нормативам.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону. После возбуждения уголовного дела фигуранта заключили под стражу.

Министерство предпринимательства, торговли и туризма региона предъявило к обвиняемому иск о возмещении причиненного ущерба.

По данным Rusprofile, Гор Гюлназарян был зарегистрирован как ИП в Воронеже в апреле 2015 года для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Господин Гюлназарян также является собственником и гендиректором местного ООО «Центр экспертизы №1», созданного в марте 2022 года для занятия профессиональной, научной, технической и прочей, не включенной в другие группировки, деятельностью. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Компания завершила 2025 год с нулевыми финпоказателями, 2024-й — с нулевой выручкой и убытком 10 тыс. руб.

Алина Морозова