Воронежского предпринимателя заподозрили в фиктивном освоении гранта на 30 млн

Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего местного индивидуального предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, лишение свободы на срок до десяти лет). Об этом сообщили в региональном главке МВД. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь может идти о Горе Гюлназаряне, владеющем базой отдыха «Набережная №1» на улице Острогожской в облцентре.

По версии следствия, воронежец получил грант в размере 30 млн руб. на размещение модульных конструкций. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о домах на «Набережной №1». Согласно фабуле дела, фигурант завысил сметную стоимость работ, ввел в заблуждение органы власти и отчитался о фиктивном освоении выделенных средств. Экспертиза подтвердила, что смонтированные объекты не соответствуют нормативам.

Подозреваемого заключили под стражу.

По данным Rusprofile, Гор Гюлназарян был зарегистрирован как ИП в Воронеже в апреле 2015 года для осуществления деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Господин Гюлназарян также является собственником и гендиректором местного ООО «Центр экспертизы №1», созданного в марте 2022 года для занятия профессиональной, научной, технической и прочей, не включенной в другие группировки, деятельностью. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Компания завершила 2024 год с нулевой выручкой и убытком 10 тыс. руб.

Кабира Гасанова, Алина Морозова