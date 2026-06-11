Находившихся в международном розыске россиян экстрадировали из ОАЭ

Россиян, находившихся в международном розыске, экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Сегодня в аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России двоих граждан нашей страны, объявленных в розыск по каналам Интерпола»,— отметила госпожа Волк. Как уточнили в Генпрокуратуре России, речь идет о Хьабибе Магомедове и Надежде Чабановой.

По словам представителя МВД, одного из разыскиваемых обвиняют в похищении человека, совершенном в 2021 году в Тверской области. По версии следствия, фигурант и его сообщники насильно посадили потерпевшего в машину и избили, требуя сообщить интересующую их информацию и передать деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК (похищение человека).

Обвиняемый скрылся за границей. В мае 2025 года был объявлен в международный розыск. Спустя два месяца его задержали на территории ОАЭ.

«Вторая фигурантка разыскивалась по обвинению в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»,— рассказала госпожа Волк.

Представитель МВД добавила, что в период с 2005 по 2007 год в Ростове-на-Дону женщина была директором и соучредителем строительной компании. По версии следствия, она и ее сообщник использовали свои полномочия для хищения денег. Гражданам, заключившим договоры с россиянкой, причинен ущерб в размере нескольких десятков миллионов рублей.

В апреле 2010 года было возбуждено уголовное дело по ст. 35 УК (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 201 УК (злоупотребление полномочиями) и 159 УК (мошенничество). Обвиняемая скрылась за границей, в связи с этим ее объявили в международный розыск. Женщину задержали правоохранительные органы ОАЭ.