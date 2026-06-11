Премию «Неистовый Виссарион-2026» за литературную критику получил Кирилл Ямщиков

В Екатеринбурге лауреатом всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» был объявлен поэт Кирилл Ямщиков. Церемония награждения прошла в Свердловской областной библиотеке имени Виссариона Белинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Символический гонг — приз всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»

Фото: Страница библиотеки Белинского в VK Символический гонг — приз всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»

Фото: Страница библиотеки Белинского в VK

Кирилл Ямщиков в 2023-2024 годах был приглашенным экспертом телепередачи Александра Гордона «Закрытый показ». В 2025 году получил спецприз «Перспектива» премии «Неистовый Виссарион». Сейчас ведет рубрику «Роман по пятницам» на «Снобе».

«От всей души хочу поблагодарить тех, кто меня номинировал. Спасибо каждому, кто поверил в мои тексты и увидел в них то, что достойно обсуждения и внимания. Литература — самая убедительная форма надежды»,— сказал Кирилл Ямщиков во время поздравительного слова.

Специальный приз «Перспектива» получил 22-летний поэт Михаил Вистгоф. Как отметили организаторы, жюри разглядело перспективность автора в рецензиях на стихотворные книги таких поэтесс, как Софья Дубровская, Виктория Чайкина, Анна Горенко, Варвара Заборцева. Для журнала «Знамя» Михаил Вистгоф разобрал возвращение в поэзию популярного уральского романиста Алексея Сальникова с новым сборником «Заметает».

«Знаете, я наверно скажу банальные вещи: для меня это было большой неожиданностью. Не знал, что то, о чем я пишу, может вызвать такой отклик у жюри. Я бы хотел поблагодарить номинаторов, Литературный институт и своего мастера. Без него, его чуткого руководства, меня бы здесь не было», — отметил он.

Спецприз «За творческую дерзость» получил литературовед Антон Осанов. Он работает с малоизвестными авторами, помогает продвигать их творчество.

Почетную премию «За вклад в развитие критической мысли» вручили поэту и литературоведу Владимиру Козлову (Ростов-на-Дону) — за книгу «Русская поэзия в начале XXI века: поколения, жанры, фигуры». «Прежде всего, спасибо библиотеке, что услышали голос и признали его весомым. Проза — большая индустрия, поэзия — вообще нет. Рассчитывать, что она перевесит — не стоит. Здесь я радуюсь тому, что получилось привлечь внимание к проблематике развития современной поэзии. Это очень интересный и насыщенный мир в России»,— сказал Владимир Козлов.

Премия «Неистовый Виссарион» была учреждена в 2019 году по инициативе Свердловской библиотеки имени Белинского при поддержке министерства культуры Свердловской области. Она присуждается за значительные достижения и творческую активность в области критики, обращенной к современной русскоязычной литературе XXI века. Победители премии получают диплом и памятный приз в виде кованого гонга. В прошлом году лауреатом стал Александр Чанцев. Чествование победителей приурочено ко дню рождения Виссариона Белинского.

Артем Путилов