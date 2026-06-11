Китай ввел санкции против главы Минобороны Филиппин

Китай ввел санкции в отношении главы министерства обороны Филиппин Гилберто Теодоро за его «ошибочные заявления» о КНР. Ему и его семье запрещен въезд в республику. Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

«Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро неоднократно делал ошибочные заявления о Китае, нанося ущерб законным интересам Китая и подрывая отношения между двумя странами»,— отмечается в заявлении на сайте министерства. Помимо ограничений на въезд власти Китая запретили какие-либо сделки, сотрудничество или иную деятельность с господином Теодоро, его супругой и детьми.

Отношения Китая и Филиппин усугубились из-за противостояния в Южно-Китайском море. КНР претендует на воды, которые пересекаются с зонами, на которые заявляют права другие страны. Среди них — Вьетнам, Малайзия, Бруней и Тайвань. В начале июня Пекин раскритиковал заявления господина Теодоро о том, что Филиппины по-прежнему находятся под «серьезной угрозой как в территориальном, так и в политическом плане со стороны Китая».