Экс-главу профсоюзов Коми оштрафовали за финансирование экстремистской организации

Сыктывкарский городской суд признал бывшего руководителя объединения профсоюзных организаций Республики Коми Алексея Кулиша виновным в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший руководитель профсоюзного объединения Коми получил штраф по уголовному делу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший руководитель профсоюзного объединения Коми получил штраф по уголовному делу

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно приговору, Кулишу назначен штраф в размере 650 тыс. рублей. С учетом времени, проведенного под стражей, сумма была снижена до 645 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено в течение двух с половиной лет заниматься администрированием интернет-сайтов.

Также суд постановил взыскать в доход государства 500 рублей, которые, по данным следствия, были перечислены экстремистской организации.

Расследование уголовного дела проводило УФСБ России по Республике Коми. Следствие и суд установили, что в 2021 году Кулиш поддержал деятельность фонда, признанного экстремистским и запрещенного на территории России. По версии правоохранительных органов, он перевел денежные средства, зная о статусе организации. Подсудимый полностью признал свою вину.

После возбуждения уголовного дела его членство в Общественной палате Коми было приостановлено. Позднее Государственный совет республики досрочно прекратил его полномочия в составе палаты.

Матвей Николаев