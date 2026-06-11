IPO космического масштаба

Компания Илона Маска SpaceX 12 июня выходит на IPO. Аналитики уже назвали это крупнейшим первичным размещением в мировой истории. SpaceX планирует привлечь более $75 млрд, пишет Reuters. Сама компания при этом оценивается в $1,75 трлн. Инвесторам предложат 555 млн 555 тыс. и 555 акций. Торговаться они будут на бирже Nasdaq. Bloomberg отмечает, что крупные заявки уже подали несколько инвестфондов из стран Ближнего Востока. Саудовская Аравия, Кувейт и Катар готовы вложить от $1 млрд до $5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель SpaceX Илон Маск

Фото: John Raoux / AP Основатель SpaceX Илон Маск

Фото: John Raoux / AP

Такого ажиотажа от IPO на рынке еще не было, отметил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко:

«Это, пожалуй, самое громкое IPO в истории. Рыночная капитализация компании оценивается в $1,7 трлн — это одна из крупнейших оценок за все время. На рынок выводится лишь 5% акций, поэтому бумаги оценены очень высоко — по $135 за штуку. У компании много проектов глобального масштаба. Это и Starlink — так называемая дойная корова компании, которая продолжает расширяться и остается крупнейшей спутниковой группировкой в мире, предоставляющей доступ в интернет. Это и Starship — сверхтяжелые ракеты нового поколения. Это и Grok — новый искусственный интеллект, который компания собирается интегрировать во все свои направления и продукты и уже активно внедряет.

Поэтому это настоящая сенсация на рынке IPO. Тем более что личность Илона Маска привлекает инвесторов прежде всего верой в его способность реализовывать проекты такого масштаба. Да, у него бывают неудачи, но он не сдается и продолжает двигаться вперед».

После это размещения Илон Маск станет триллионером, а 4 тыс. сотрудников Space X IPO сделает миллионерами, пишет The New York Times. Маск раздавал бумаги компании коллективу еще на ранних этапах развития. В прессе приводят в пример бывшего инженера запусков Тревора Хейза. За 10 лет работы в компании он получил больше 100 тыс. акций. И уже завтра его пакет может стоить $13,5 млн. У российских инвесторов тоже есть шанс, хоть и крошечный, получить долю в Space X, говорит управляющий директор компании «Альянс Территория» Ваган Амичба:

«К этому IPO проявят интерес все — крупные, средние и мелкие игроки фондового рынка. Поэтому уровень аллокации, скорее всего, будет невысоким: объем акций, который достанется каждому инвестору, окажется ограниченным. Кроме того, я думаю, что в первую очередь аллокации получат крупнейшие участники рынка — например, ведущие американские инвестбанки или крупные авторитетные инвестиционные фонды, в том числе с Ближнего Востока. А уже они будут распределять полученные пакеты среди своих клиентов.

Российские инвесторы прямого доступа к размещению, вероятнее всего, не получат. Однако наверняка появятся инструменты опосредованного участия. И хочется надеяться, что они не окажутся слишком сложными и позволят желающим инвесторам получить свой кусочек SpaceX».

Сейчас действующим рекордсменом по объему IPO считается компания Saudi Aramco. В 2019 году она привлекла на первичном размещении $29 млрд — в 2,5 раза меньше того, на что рассчитывает Илон Маск.

Светлана Белова