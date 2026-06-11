Onitsuka Tiger отделится от Asics и расширит присутствие в Европе и США

Японский бренд кроссовок Onitsuka Tiger откроет флагманские магазины в Европе и США, пишет Reuters. В настоящее время у бренда около 200 магазинов в разных странах. В этом году компания намерена открыть еще несколько магазинов в Китае, Южной Корее и Италии, а в следующем — в США. 10 июня японская компания Asics, владелец бренда, сообщила, что с 1 января 2027 года передаст его в состав создаваемого подразделения OT Group. При этом его единственным собственником останется Asics.

Компания Onitsuka Tiger была создана в 1949 году, а в 1977-м, объединившись с двумя другими производителями спортивной одежды, образовала Asics. Бренд Onitsuka Tiger известен прежде всего своими кроссовками в ретростиле Mexico 66. Как отмечает Reuters, в последнее время росту спроса на продукцию бренда способствовала рекламная кампания с участием K-pop-группы Twice, а также общий рост спроса на спортивную одежду. В первом квартале текущего года выручка Onitsuka Tiger выросла на 34%, составив $240 млн. В прошлом году его продажи также выросли на 43%.

С начала года акции Asics подорожали на 16%, а за последние пять лет — на 580%. По словам директора по стратегии инвестфонда Mitsubishi UFJ ESmart Securities Тацунори Каваи, выделение Onitsuka Tiger в отдельную компанию может быть связано с тем, что, «когда организация становится слишком большой, принятие решений замедляется, а процедуры согласования становятся слишком многоуровневыми и сложными». «Так что такое выделение — идеальное действие для быстро растущей компании»,— отметил он.

Яна Рождественская