Чем известен Юрий Петухов

11 июня стало известно, что бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов арестован в Москве по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Что известно о бывшем чиновнике — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Петухов

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Юрий Петухов

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Юрий Федорович Петухов родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1986–1988 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.

В 1994 году окончил Новосибирский юридический институт, филиал Томского государственного университета, по специальности «юриспруденция». После окончания вуза работал в банковской и коммерческой сферах. В 1998–2002 годах был старшим преподавателем и доцентом кафедры истории государства и права, конституционного права Новосибирского юридического института. Впоследствии продолжал преподавать в институте по совместительству.

В 2002–2011 годах возглавлял Новосибирскую городскую избирательную комиссию. В 2011-м около полугода занимал должность вице-мэра Новосибирска, после чего стал председателем избирательной комиссии Новосибирской области.

В октябре 2015 года был назначен первым заместителем губернатора Новосибирской области. В региональном правительстве курировал вопросы государственного строительства и кадровой политики, а также организационно-политическое направление, включая проведение избирательных кампаний.

В 2024 году возглавлял конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска, в 2025 году — комиссию по отбору кандидатов на должность главы Бердска.

8 июня 2026 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об увольнении Юрия Петухова. Губернатор также сообщил, что должность первого заместителя будет упразднена, а его полномочия распределят между другими заместителями главы региона.

Кандидат юридических наук, тема диссертации — «Особенности правового статуса избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в условиях реформирования избирательного законодательства». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени. Женат, двое детей.