Банк «Санкт-Петербург» выкупил 8,99 млн акций почти на 3 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги программы обратного выкупа (buyback), завершившейся 22 мая. Кредитная организация приобрела 8,99 млн обыкновенных акций.

Программа действовала с 10 апреля по 22 мая. Изначально банк планировал выкупить 9 млн бумаг по цене 340 руб. за штуку. На эти цели планировалось направить 3 млрд руб. Фактический объем buyback оказался незначительно меньше планового.

В банке сообщили, что регулярные выкупы собственных акций проводятся для повышения их ликвидности. Вопрос о buyback совет директоров банка рассматривает дважды в год. Приобретенные бумаги впоследствии погашаются.