Росстандарт утвердил первый ГОСТ для игрушек с технологиями ИИ

Росстандарт утвердил ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). ГОСТ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах, указано в сообщении ведомства.

ГОСТ вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Он распространяется на игрушки с применением технологий ИХ, предназначенные для детей в возрасте от 1 года до 14 лет. К таким изделиям могут относиться интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли, объяснили в ведомстве.

«При этом действие документа не распространяется на программное обеспечение и цифровые сервисы общего назначения, специализированные устройства для медицинской или терапевтической помощи детям, а также на продукцию, не являющуюся игрушкой по своему функциональному назначению»,— пояснили в Росстандарте.

Документ устанавливает систему требований для игрушек нового поколения по нескольким направлениям. Среди них — безопасность игрушек, включая физическую, механическую и пожарную безопасность, цифровая и информационная безопасность, а также психоэмоциональная безопасность, исключающая сценарии, способные вызывать страх, тревогу, агрессию у ребенка.

Также в документе уделяют внимание вопросам защиты персональных данных ребенка. Стандарт предусматривает минимизацию объема собираемой информации, получение согласия родителей, ограничение передачи данных третьим лицам, обеспечение безопасности хранения и передачи информации.