Онлайн-ритейлер Coupang получил рекордный штраф за утечку данных

Комиссия по защите персональных данных Сеула оштрафовала на 624,6 млрд вон ($410 млн) компанию Coupang, крупнейшую в стране платформу электронной коммерции. Об этом сообщает BBC. Coupang оштрафовали за утечку пернсональных данных около 37,5 млн клиентов компании в прошлом году.

Штраф Coupang стал самым крупным из когда-либо наложенных государственным регулятором. Власти сослались на слабые меры безопасности и несанкционированный сбор данных.

Хакеры взломали базы данных Coupang в ноябре 2025 года. В распоряжении злоумышленников оказались имена, номера телефонов, адреса и данные о заказах пользователей.

В комментарии BBC Coupang заявила, что «глубоко сожалеет о причиненном беспокойстве» и готова усилить меры безопасности. Однако компания намерена обжаловать решение регулятора.

Екатерина Наумова