Правительство выделило Курску 950 млн рублей на развитие электротранспорта

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении бюджетных ассигнований регионам в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Курская область получит 950 млн руб. в 2026 году на комплексное развитие городского электрического транспорта в областном центре. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Средства пойдут на реализацию инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Помимо Курской области бюджетные ассигнования в 2026 году получат Нижегородская область (3,5 млрд руб.) и Саратовская область (1,2 млрд руб.). В 2027 году финансирование предусмотрено для Волгоградской области (500,3 млн руб.) и Саратовской области (3,7 млрд руб.), в 2028 году — только для Саратовской области (1 млрд руб.). Общий объем распределенных средств на три года составит 10,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в марте, инвестиции в обновление трамвайных путей в Курске с учетом федеральной поддержки превысят 13,9 млрд руб. Работы ведет ГК «Мовиста»: к весне компания модернизировала 24,7 км трамвайных путей (58% от общего объема), поставила 22 новых трамвая (100% плана), смонтировала 52 остановочных комплекса и внедрила цифровую платформу пассажирской мобильности.

О проекте реконструкции электротранспорта в Курске — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова