Умер американский фотограф-новатор Дуэйн Майклс

Умер американский фотограф Дуэйн Майклс — один из самых влиятельных новаторов в фотосъемке XX века. Он скончался в возрасте 94 лет, сообщает галерея DC Moore.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дуэйн Майклс

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images Дуэйн Майклс

Фото: Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images

Дуэйн Майклс родился 18 февраля 1932 года в американском штате Пенсильвания. Он был одним из первых, кто начал создавать серии постановочных черно-белых снимков, объединенных в небольшие визуальные истории, часто дополненные его же юмористическими подписями. Интересоваться фотографией стал после поездки в СССР в 1958 году, где сделал портреты местных жителей, встретившихся ему по пути.

Любимыми темами фотографа были память, смерть, сон, мифы и личные переживания. Вдохновение он черпал у художников и писателей, которые работали в направлении сюрреализма, — Рене Магритта, Льюиса Кэрролла и Уильяма Блейка. В числе известных серий работ фотографа — The Spirit Leaves the Body и Death Comes to the Old Lad.

«В портретах Майклс раскрывает индивидуальность модели, передавая элементы ее характера и художественного стиля, но при этом сохраняя собственное видение»,— указано в сообщении галереи.

За вклад в развитие фотографии Дуэйн Майклс удостоен различных наград. В частности, премии Международного центра фотографии Infinity Award за искусство и в области культуры от Немецкого фотографического общества и гранта CAPS.