Суд Москвы признал запрещенными ссылки на книгу «Парень встретил парня» Левитана

Черемушкинский суд Москвы признал запрещенной информацию на веб-страницах, где был размещен роман Дэвида Левитана «Парень встретил парня». Это следует из картотеки суда.

В постановлении отмечается, что роман «описывает романтические и сексуальные отношения между лицами одного пола, представленные исключительно в позитивном, одобрительном ключе», и «популяризует идеи однополых отношений, что может повлечь проблемы самоидентификации подростков» («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским в России и запрещено). По мнению судьи, книга меняет «восприятие института семьи» и «традиционных ценностей в части гендерной идентичности».

Суд признал запрещенной информацию на страницах онлайн-библиотек Homeread, Kniga-online, Knizhnik и Rulit, на которых был размещен роман Дэвида Левитана. Дело поступило в суд в апреле этого года. Решение суда вступит в силу 16 июня.