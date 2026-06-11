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Более 10 кг наркотиков изъяли у отправителей почтовых посылок в Петербурге

Полиция пресекла канал сбыта сильнодействующих веществ. Трое фигурантов фасовали препараты и отправляли их почтой. Изъято более 10 кг вещества, капсулятор и готовые посылки. Все арестованы, им грозит до восьми лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Двое мужчин и женщина ввозили запрещенные к свободному обороту препараты, фасовали и рассылали покупателям по почте

Двое мужчин и женщина ввозили запрещенные к свободному обороту препараты, фасовали и рассылали покупателям по почте

Фото: МВД РФ

Организатор находится под домашним арестом, трое других фигурантов — под запретом определенных действий

Организатор находится под домашним арестом, трое других фигурантов — под запретом определенных действий

Фото: МВД РФ

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Двое мужчин и женщина ввозили запрещенные к свободному обороту препараты, фасовали и рассылали покупателям по почте

Фото: МВД РФ

Организатор находится под домашним арестом, трое других фигурантов — под запретом определенных действий

Фото: МВД РФ

Одну из посылок злоумышленники успели отправить в Самару, после чего были задержаны в Петербурге. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ.

Кирилл Конторщиков

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