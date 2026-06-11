Более 10 кг наркотиков изъяли у отправителей почтовых посылок в Петербурге
Полиция пресекла канал сбыта сильнодействующих веществ. Трое фигурантов фасовали препараты и отправляли их почтой. Изъято более 10 кг вещества, капсулятор и готовые посылки. Все арестованы, им грозит до восьми лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
1 / 2
Одну из посылок злоумышленники успели отправить в Самару, после чего были задержаны в Петербурге. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ.