В Бразилии арестовали 38-летнюю женщину, выдававшую себя за 12-летнюю сироту

Полиция Бразилии арестовала 38-летнюю Марию Соузу де Оливейру по обвинению в мошенничестве. Как утверждает полиция, она больше года обманывала семейную пару, у которой жила, выдавая себя за 12-летнюю девочку, сообщает The Guardian.

С будущей приемной семьей Оливейра познакомилась в церкви. Убедив пару в том, что она сирота и ей негде жить, она получала от пары не только кров, еду и все необходимое для жизни. Более того, семья начала процесс официального усыновления Оливейры.

По словам полиции, тревогу забила родственница семейной пары, усомнившаяся в возрасте «девочки». Поиск в интернете обнаружил схожий обман, случившийся несколько лет назад в другом городе. Пара проинформировала полицию, и Оливейра призналась в обмане на первом же допросе.

Следствие выявило как минимум шесть аналогичных случаев в шести разных штатах страны начиная с 2018 года. В настоящее время женщина ожидает суда. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве (от одного года до пяти лет лишения свободы) и использовании поддельных документов (лишение свободы на срок до одного года).

Николай Зубов