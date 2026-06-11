Российское посольство возмущено осквернением мемориала ВОВ в Гюмри

Российское посольство в Армении выразило возмущение осквернением посвященного героям Великой Отечественной войны мемориала «Мать Армения» в городе Гюмри. Диппредставительство расценило этот шаг как умышленную атаку на общую историческую память, указано в Telegram-канале дипмиссии.

«Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное "хулиганство". Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой»,— отметили в посольстве.

Диппредставительство рассчитывает на четкую оценку властей Армении в связи с осквернением мемориала. Также посольство указало на «острое неприятие произошедшего со стороны городских властей и общественности Гюмри».

Об осквернении мемориала стало известно накануне. По данным «Sputnik Армения», с названий городов — героев ВОВ на мемориале «Мать Армения» в Гюмри сорвали позолоченные буквы. Сотрудники коммунальных служб города нашли их в мусорных баках прямо на территории мемориала, пишет издание. Позолоченные элементы сорвали с такой силой, что на памятных плитах остались сколы и выбоины.