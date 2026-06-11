Погрузка на железной дороге в Тюменской области выросла на 15,6% в мае

В Тюменской области погрузка на сети РЖД в мае выросла на 15,6% относительно того же периода прошлого года, составив 1,04 млн тонн, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

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С начала года, в период с января по май, погрузка в регионе достигла 4,9 млн тонн (+8,8%). В частности, было погружено:

нефти и нефтепродуктов — 3,5 млн тонн (+9,6%);

химикатов и соды — 655,9 тыс. тонн (на уровне аналогичного периода 2025 года);

зерна — 202,2 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

кокса — 102,1 тыс. тонн (-7%);

черных металлов — 116,6 тыс. тонн (рост в 1,7 раза).

В мае погрузка на СвЖД составила 9,9 млн тонн, что на 9,8% меньше, чем в мае 2025 года. С начала года на Свердловской магистрали погрузка достигла 48,6 млн тонн (-7,1%).

Ирина Пичурина